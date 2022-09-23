В Нальчике прошел митинг в поддержку референдума

За свободу выбора! В поддержку проведения референдума о вхождении в состав России жителей Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР по всей стране проходят акции. К ним присоединилась и Кабардино-Балкария. В Нальчике на базе государственного аграрного университета организовали митинг.
На площади перед вузом собрались около сотни участников: представители власти, общественных объединений, духовенства, студенты… В руках у многих плакаты с государственной символикой.
Говорили о том, как важно объединиться и поддержать наших соотечественников. Собравшиеся также выразили надежду, что в скором времени жители освобожденных территорий станут россиянами.
Студенты вузов республики отметили, молодые люди Донбасса, Херсонской области и Запорожья уже давно стали для них одной семьей.
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