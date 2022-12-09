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В Нальчике прошел митинг в честь Дня Героев Отечества

В Нальчике прошел митинг в честь Дня Героев Отечества

09.12.2022 | 15:42
Сегодня наша страна отмечает День Героев Отечества. С праздником жителей поздравил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Руководитель республики, в частности, отметил: “Сегодня наши воины с честью выполняют свой ратный долг, доблестно защищают Отечество, как это делали деды и прадеды”... В Нальчике в честь памятной даты этим утром прошел митинг. У Вечного огня собрались представители столичной мэрии, правоохранительных органов, МЧС, общественники и юнармейцы. Ветеранам Великой Отечественной – особое уважение и бесконечная признательность, отметили собравшиеся. Их отвага и доблесть, верность присяге и воинскому долгу всегда будут примером для следующих поколений россиян. Тысячи солдат и офицеров в годы борьбы с фашистскими оккупантами были удостоены почетного звания Героя Советского Союза. Память погибших героев почтили минутой молчания. К мемориальным плитам возложили цветы.   https://t.me/vestikbr
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