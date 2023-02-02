В Нальчике прошел митинг в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Сегодня в Нальчике у Вечного огня прошел митинг. Посвятили его двум датам – восьмидесятой годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-летию полного освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков.
Вспомнить о подвиге героев пришли представители органов власти, члены общественных организаций, школьники и студенты, просто неравнодушные граждане. К мемориалу возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.
После завершения митинга активисты Общероссийского народного фронта организовали танцевальный флэшмоб “Случайный вальс”. Так называется популярная песня Марка Фрадкина и Евгения Долматовского, созданная в годы Великой Отечественной.
Акцию “Случайный вальс” проводят четвертый год. Участвуют не только молодые люди, но и жители и гости республики более старшего возраста.
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