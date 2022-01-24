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В Нальчике прошел митинг, посвященный 95-летию ДОСААФ России

В Нальчике прошел митинг, посвященный 95-летию ДОСААФ России

24.01.2022 | 23:21
ДОСААФ России – 95 лет! К этому событию, а также к открытию ежегодного месячника оборонно-массовой работы приурочили митинг в Нальчике. У Вечного огня сегодня собрались общественники, представители органов власти, юнармейцы. Участники говорили о событиях Великой Отечественной и о тех, то погиб на фронтах, призвали молодежь изучать историю и беречь память о подвигах предков. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России создали в нашей стране 23 января 1927-го. В годы войны организация внесла неоценимый вклад в Победу: за четыре с лишним года в ней прошли обучение сотни тысяч человек – моряки, снайперы, пулеметчики. Сегодня общество обучает граждан по военно-учетным специальностям, проводит патриотические беседы с молодежью и спортивные соревнования. Все это – часть каждодневной деятельности и традиционного месячника оборонно-массовой работы.
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