В Нальчике прошел митинг, посвященный 91-ой годовщине образования ВДВ





Ежегодно 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. В Нальчике сегодня прошел митинг, посвященный 91-ой годовщине образования ВДВ. В Ореховой роще у памятника воинам интернационалистам традиционно собрались ветераны службы. Минутой молчания они почтили память тех, кто сложил головы в Афганистане. Только из Кабардино-Балкарии туда отправили около двух тысяч человек, 54 из них домой не вернулись. Многих не стало уже в мирное время. К мемориальным плитам возложили живые цветы.