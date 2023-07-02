В Нальчике прошел митинг памяти – у монумента воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане

Первое июля в России – памятная дата – День ветеранов боевых действий. К жителям республики обратился Глава КБР. Казбек Коков подчеркнул, что у нашей страны богатая история воинской славы и всегда нужно помнить тех, кто в разное время с оружием в руках с честью, мужественно защищал безопасность и суверенитет Отечества, доблестно сражался с внешними и внутренними врагами. И сегодня военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, бойцы-добровольцы самоотверженно отстаивают интересы Родины, будущее России и её многонационального народа. В Нальчике в этот день прошел митинг памяти – у монумента воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.
В числе участников – представители органов власти, общественных организаций, кадеты, учащиеся школ. Обращаясь к собравшимся, председатель парламента республики Татьяна Егорова отметила несгибаемую волю ветеранов боевых действий, мужество и отвагу, которую они проявили, защищая мирных граждан.
На митинге нашим землякам – бойцам СВО вручили медали Минобороны России «Участнику специальной военной операции». За заслуги перед Родиной и Отечеством. Память погибших почтили минутой молчания. Представители духовенства совершили обряды поминовения. К памятнику возложили живые цветы.
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