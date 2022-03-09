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В Нальчике прошел межрегиональный турнир по эстетической гимнастике «Кубок Эльбруса»

В Нальчике прошел межрегиональный турнир по эстетической гимнастике «Кубок Эльбруса»

09.03.2022 | 16:01
В этом празднике красоты и грации участвовали спортсменки разного возраста. Самым юным – шесть, тем, кто постарше, - 14. На межрегиональный турнир «Кубок Эльбруса» они приехали из Ставропольского края, Северной Осетии, Ростовской области и с Кубани. Всего – больше полусотни команд. Команда ростовчанок – настоящих мастеров подиума. Заранее настраиваемся только на победу, говорят сами гимнастки. Кабардино-Балкарию представляли Нальчик, Баксан и Нарткала. Местные спортсменки участвовали и в республиканском первенстве. Тренеры отобрали самых перспективных – тех, про кого говорят: «У них есть талант и воля к победе». Эстетическая гимнастика родилась в середине прошлого века и сегодня стремится стать олимпийской дисциплиной. Этот вид спорта сочетает в себе художественную гимнастику, танец и акробатику. Участницы выступают командами, но без предметов. Главное требование – синхронность движений. И, конечно, их красота. Федерация эстетической  гимнастики действует в Кабардино-Балкарии  вот уже пять лет. Этим видом спорта в республике занимаются представители всех возрастных категорий, кроме 16+. Многие девочки успешно участвуют в различных состязаниях и фестивалях. Но на «Кубке Эльбруса» победа на этот раз досталась гостям: в двух возрастных категориях в лидеры выбились ростовчанки. Еще в одной лучшей признали жительниц Ставрополя. В первенстве республики «золото» завоевали спортсменки из команды «Эльбрус-Олимпия» КБГУ. Ну а в апреле в Кабардино-Балкарии пройдет чемпионат по эстетической гимнастике сразу двух округов – Южного и Северо-Кавказского.
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