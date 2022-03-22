В Нальчике прошел межрегиональный турнир по дзюдо

В УСК г. Нальчика прошел 26 Межрегиональный традиционный турнир по дзюдо среди юниоров 2003-2005 годов рождения, посвященный Дню Возрождения балкарского народа, в котором приняли участие 193 спортсмена из КБР, КЧР, РСО-Алании, Ингушетии, Адыгеи, Дагестана и Ставропольского края. У наших ребят по результатам этого старта 9 медалей разной пробы. 1 место занял Балкизов Залим. 2 места заняли – Канкулов Давид, Глашев Джамбулат, Уянов Магомед, Тарханов Атмир, Моздогов Имран. 3-ми стали – Режалов Шамиль, Тохов Алан, Жемухов Марат. Победителей и призеров подготовили тренеры: Иванов Д.А., Апхудов А.М., Боготов М.М., Саральпов О.Б., Махов О.М., Гаданов А.Ш., Дзуев Б.З., Дзуев З.З. В рамках проведения этих же соревнований прошла Всероссийская акция против наркотиков «Сообщи, где торгуют смертью»