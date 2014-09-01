В Нальчике прошел межрегиональный фестиваль «Страницы истории Кабардино-Балкарии»





Курортный зал Нальчика стал очередным местом встречи участников ставшего традиционным межрегионального краеведческого фестиваля «Страницы истории Кабардино-Балкарии». Инициатор мероприятия- министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР. Почетных гостей встречали песнями и танцами. Для участия в фестивале «Страницы истории Кабардино-Балкарии» прибыла делегация Моздокского района Северной Осетии. В этой части соседней республики живут многие представители кабардинского народа. Форум подчеркивает нерушимость братских уз. Исполняющий обязанности министра Северной Осетии по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев подчеркнул, что наши регионы связывает историческая, духовная и культурная близость. О дружбе народов говорил и руководитель Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков. Гости рассказали, как живут и работают моздокские кабардинцы, как хранят традиции предков. Для участников фестиваля подготовили концерт, где выступили признанные мастера искусств Кабардино-Балкарии