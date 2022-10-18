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В Нальчике прошел мастерский турнир по ММА памяти Валерия Кокова

В Нальчике прошел мастерский турнир по ММА памяти Валерия Кокова

18.10.2022 | 15:56
Памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова посвятили мастерский турнир по ММА. Состоялся он в Нальчике. Это авторитетные всероссийские соревнования по смешанным единоборствам, в нынешнем году юбилейные – десятые. Их основная цель – выявлять сильнейших, но кроме того, пропагандировать любовь к спорту и здоровый образ жизни. Участников в этом году было больше ста – из разных уголков России. Мастерский турнир длился два дня. Победителей определили в 10 весовых категориях – от 52 до 120 килограммов.   https://t.me/vestikbr
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