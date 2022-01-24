В Нальчике прошел литературный вечер, посвященный 168-й годовщине со дня рождения Бекмурзы Пачева

Его называют путеводной звездой кабардинской литературы… 168 лет исполнилось со дня рождения Бекмурзы Пачева. К этому событию в Республиканской детской библиотеке имени поэта приурочили торжественное мероприятие. О биографии и творчестве Пачева говорили с учащимися 29-й школы Нальчика. На встречу пригласили поэта и журналиста Светлану Моттаеву. Участники встречи читали стихи Бекмурзы Пачева на кабардинском языке: «Кинжал», «Ветер», «Японская война»… Эти и множество других произведений были написаны поэтом, которого не стало в феврале 1936 года, но творчество которого и по сей день волнует души поклонников его таланта.