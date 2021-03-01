В Нальчике прошел круглый стол по профилактике экстремизма и терроризма





Сегодня, во время круглого стола в Нальчике в министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей, говорили о том, как слажено противостоять проявлениям экстремизма и терроризма. На встрече присутствовали общественные и политические деятели, а также все заинтересованные лица. Участники делились опытом. Самое главное – работа с молодежью, говорили спикеры. Необходимо «достучаться» до каждого представителя нового поколения. Требуются совместные усилия, чтобы никогда не повторились трагические события, имевшие место в прошлом.