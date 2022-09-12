В Нальчике прошел конноспортивный праздник, посвященный столетию Кабардино-Балкарии

И вновь на республиканском ипподроме - праздник конного спорта. Рекордное количество участников собрал на этот раз престижный “Кубок Эльбруса”. Одиннадцать скачек, лучшие жокеи и скакуны ипподромов Северного Кавказа, яркая концертная программа, ожидаемые и неожиданные победы... Призовой фонд на это раз составил около 4 миллионов рублей. До начала состязаний от имени руководства республики со столетием Кабардино-Балкарии собравшихся поздравил председатель правительства Алий Мусуков. Скаковой митинг “Кубок Эльбруса” собрал на ипподромной дорожке лошадей чистокровной верховой породы и англо-кабардинской породной группы. Обладателем приза, посвященного Дню государственности республики, стал гнедой жеребец Советник Нальчикского халвичного завода. Упорной и зрелищной была борьба за приз Главы Кабардино-Балкарии. В лидерах в итоге оказался жеребец Принц Роуз коневладельца Вячеслава Ворокова. Скакун успешно преодолел две тысячи метров, тем самым завоевав престижный кубок, яркую попону и миллион рублей. И все, конечно, с нетерпением ждали скачки на Кубок Эльбруса. Дистанция - 2400 метров. На кону – миллион. На старт вышли восемь лошадей, однако вперед вырвался гнедой жеребец Акцент из конюшни Сулима Цыцаева из Чечни. Именно он и стал обладателем почетного трофея к концу второго круга скачки. “Кубок Эльбруса” отправился в соседнюю республику. Как и в прошлом году. Праздник действительно удался. Любители скачек и гости города, попавшие на ипподром, были в восторге. В этот же день разыграли призы города воинской славы Нальчик, в честь ветеранов труда, “Золотая осень”, приз СКФО, в честь коннозаводчиков Кабардино-Балкарии… Всего в 11-ти скачках стартовали больше сотни лучших лошадей Юга России.