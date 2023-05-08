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В Нальчике прошел конкурс «Наследники Победы»

В Нальчике прошел конкурс «Наследники Победы»

08.05.2023 | 19:04
На состязания пригласили учащихся шестой и девятой нальчикских школ, а также автомобильно-дорожного колледжа. Все они показали умения в самых разных областях военно-прикладного искусства, а также знания истории Великой Отечественной. А начался турнир с песен и строевой подготовки. Далее – стреляли по мишеням, разбирали и собирали автомат Калашникова. Был и творческий этап – конкурс рисунков. Сам проект «Наследники Победы» приурочили не только к 9 Мая, но также к 110-летию со дня рождения выдающегося советского летчика Александра Покрышкина. В итоге жюри присудило «золото» команде «Стальные крылья» из автодорожного колледжа. «Лидеры» из девятой школы стали серебряными призерами, а команде «Вымпел» из шестой школы досталась «бронза».   https://t.me/vestikbr
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