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В Нальчике прошел концерт ко Дню образования партии “Единая Россия”

В Нальчике прошел концерт ко Дню образования партии “Единая Россия”

29.11.2022 | 15:53
Тамила Бурдина приехала в Кабардино-Балкарию из Новой Каховки – небольшого города в Херсонской области. Сейчас в республике находятся больше 500 жителей этого российского региона… Не сдерживая эмоций, зрители подпевали артистам, слушая любимые песни. Концерт приурочили ко дню рождения “Единой России”, которая первого декабря отметит 21 год с момента образования. Выступления артистов организовало нальчикское отделение партии. Для жителей Херсонской области выступали именитые вокалисты республики – Ауэс Зеушев, Ирина Ракитина, Эльдар Дымов, Амур Текуев… Гости с удовольствием знакомились с культурой нашего региона. Впечатляли их и артистические способности исполнителей, и традиционные костюмы. Надежда Кузьмина занималась организацией концертов в Новой Каховке, а потому происходящее на сцене ей было особенно близким. Завершился концерт патриотической песней донецкого композитора Андрея Старинцева. Исполнял ее весь зал – стоя.   https://t.me/vestikbr
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