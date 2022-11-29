В Нальчике прошел концерт ко Дню образования партии “Единая Россия”

Тамила Бурдина приехала в Кабардино-Балкарию из Новой Каховки – небольшого города в Херсонской области. Сейчас в республике находятся больше 500 жителей этого российского региона… Не сдерживая эмоций, зрители подпевали артистам, слушая любимые песни.
Концерт приурочили ко дню рождения “Единой России”, которая первого декабря отметит 21 год с момента образования. Выступления артистов организовало нальчикское отделение партии.
Для жителей Херсонской области выступали именитые вокалисты республики – Ауэс Зеушев, Ирина Ракитина, Эльдар Дымов, Амур Текуев…
Гости с удовольствием знакомились с культурой нашего региона. Впечатляли их и артистические способности исполнителей, и традиционные костюмы. Надежда Кузьмина занималась организацией концертов в Новой Каховке, а потому происходящее на сцене ей было особенно близким.
Завершился концерт патриотической песней донецкого композитора Андрея Старинцева. Исполнял ее весь зал – стоя.
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