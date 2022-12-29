В Нальчике прошел концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии

Полюбившиеся песни, танцевальные номера, инструментальные и поэтические зарисовки… В Кабардино-Балкарском госуниверситете выступил ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии.
Приурочили концерт к пятилетию творческого коллектива и наступающему Новому году. Артисты представили программу, в которую включили как давно полюбившиеся песни, так и современные композиции.
Зрители встречали и провожали исполнителей аплодисментами и хором подпевали им. В завершение руководителю ансамбля и артистам вручили ведомственные благодарности.
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