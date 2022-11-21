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В Нальчике прошел концерт Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии

В Нальчике прошел концерт Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии

21.11.2022 | 15:53
В Нальчике побывал знаменитый на всю страну творческий коллектив – Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии. Поездка в Кабардино-Балкарию – часть гастрольного тура по Северному Кавказу. Концерт состоялся в Музыкальном театре. В зрительном зале не было свободных мест. В программе – множество песен времен Великой Отечественной, а также советского периода. Хореографическая группа исполнила танцевальные номера. Коллективом, как всегда виртуозно, руководил народный артист России генерал-майор Виктор Елисеев. Он сообщил, что в новом году академический ансамбль отметит полувековой юбилей, и артисты уже готовят подарок зрителям. “Вдоль по Питерской”, “Песенка фронтового шофера”, “Живет моя отрада” и многие другие популярные произведения прозвучали в этот вечер. Завершающей стала песня “Прощание славянки” в исполнении солистов и хора ансамбля.   https://t.me/vestikbr
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