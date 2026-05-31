В Нальчике прошел информационно-мотивационный форум «Крылья Кавказа. Профессия будущего БпС». В мероприятии приняли участие около 600 студентов вузов. В рамках программы для участников организовали выставку современных беспилотных систем, оборудование и разработки в сфере авиационных технологий. Студентам рассказали о различных типах дронов – от разведывательных до ударных и грузовых моделей. Особое внимание уделили тяжелым беспилотным летательным аппаратам типа «Баба-Яга» и «Вампир». Поднимать они могут до 25 килограммов груза, и пролетать с ним до 600 километров. По словам операторов, освоить управление БПЛА может практически каждый. В Кабардино-Балкарском госуниверситете собрали несколько сотен студентов из разных средних и высших учебных заведений республики. Кроме выставки их ждала практическая часть на симуляторах. Здесь разместили несколько видов оборудования. Действующие военнослужащие помогали желающим попробовать себя в качестве оператора БПЛА. Здесь же представлены и беспилотники самолетного типа. Этот, например, способен подниматься на высоту до пяти тысяч метров и преодолевать расстояние свыше 500 км. Его используют как в гражданских, так и в промышленных задачах – от поиска людей до мониторинга инфраструктуры. Управление такими аппаратами осуществляют с помощью наземной станции управления, рассказывают операторы. По их словам, сейчас беспилотники широко применяют в военной сфере: для разведки, наблюдения, связи и поиска целей. Кроме того, роботизированные системы помогают снижать риски для людей, например, при эвакуации раненых, заменяя человека техникой. В военных целях их используют настолько широко, что в прошлом году в составе Минобороны сформировали новый род войск – беспилотных систем. Желающим предлагают подписать специальный контракт. Попасть в войска Минобороны могут люди в возрасте от 18 до 35 лет. Учитывают также состояние здоровья и, конечно же, отсутствие судимости. После подписания контракта полагается финансовая помощь. Гарантируют и увольнение по истечению срока контракта, а также дополнительный отпуск и социальные льготы. По словам военнослужащих, беспилотные системы быстро развиваются, и в ближайшие годы в стране может возникнуть потребность примерно в 297 тысячах операторов летательных аппаратов. Сейчас управление БПЛА – это одна из наиболее перспективных профессий. Причем не только в военной сфере, но и гражданской, где дроны уже активно используют в доставке, транспорте и сельском хозяйстве.