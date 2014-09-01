В Нальчике прошел «Гастрофест-2021»





Лучшие повара Северного Кавказа собрались в минувшие выходные в Нальчике на «Гастрофест-2021». Его инициаторами стали Ассоциация кулинаров СКФО и руководство нальчикского торгового комплекса «Центральный». Участники фестиваля знакомили жителей республики с кулинарными традициями своих народов, показывали мастер-классы и неожиданные эксперименты. К слову, блюда кавказской кухни на открытом огне готовили и профессионалы, и любители. Посетителям гастрофестиваля рассказывали и об особенностях продуктов, поставляемых из разных районов нашей республики и других регионов Северного Кавказа. «Гастротуризм сегодня – это растущий мировой тренд, в котором Россия может занять особое место, отмечают организаторы. И поэтому необходимо сделать всё, чтобы многочисленные отдыхающие приезжали на Северный Кавказ не только за острыми ощущениями, но и за местной уникальной продукцией. Продвигать ее по всей стране планируется под единым брендом «Сделано на Северном Кавказе».