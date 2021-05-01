В Нальчике прошел гала-концерт конкурса «Моя родина, родная земля – Кабардино-Балкария»





В Нальчике прошел гала-концерт конкурса «Моя родина, родная земля – Кабардино-Балкария». Посвятили его грядущему столетию республики. Конкурс среди школьников провел Молодежный совет Общественной палаты Кабардино-Балкарии. Участвовали ученики с пятого по 10-й классы. Они состязались в чтении стихов, написании сочинений на трех основных языках республики, а также в создании видеороликов о замечательных людях. Участников было 80. 50 из них получили различные награды. Сами школьники участвовали и в концертной программе. Завершился гала-концерт конкурса «Моя родина, родная земля – Кабардино-Балкария» совместным фото на память.