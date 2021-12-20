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В Нальчике прошел финал Кубка республики по быстрым шахматам

В Нальчике прошел финал Кубка республики по быстрым шахматам

20.12.2021 | 16:03
В заключительном этапе состязались 12 сильнейших шахматистов. Они набрали больше всего очков на турнирах в течение года. Всего соревнований было шесть, начиная с февраля. Нынешние провели по круговой системе. В первый день - шесть туров, во второй – пять. Участникам отвели по 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход. Обладатель кубка определился после жарких баталий на шахматной доске. Им стал мастер ФИДЕ, нальчанин Александр Козак. На втором месте – пятикратный чемпион республики по рапиду Давид Темирканов. А шестикратная победительница чемпионатов Кабардино-Балкарии по быстрым шахматам среди женщин Фатима Шахмурзова оказалась на третьем месте.
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