В Нальчике прошел финал Кубка республики по быстрым шахматам

В заключительном этапе состязались 12 сильнейших шахматистов. Они набрали больше всего очков на турнирах в течение года. Всего соревнований было шесть, начиная с февраля. Нынешние провели по круговой системе. В первый день - шесть туров, во второй – пять. Участникам отвели по 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход. Обладатель кубка определился после жарких баталий на шахматной доске. Им стал мастер ФИДЕ, нальчанин Александр Козак. На втором месте – пятикратный чемпион республики по рапиду Давид Темирканов. А шестикратная победительница чемпионатов Кабардино-Балкарии по быстрым шахматам среди женщин Фатима Шахмурзова оказалась на третьем месте.