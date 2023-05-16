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В Нальчике прошел Фестиваль КВН «Юниор-Лига»

В Нальчике прошел Фестиваль КВН «Юниор-Лига»

16.05.2023 | 15:41
На Фестивале КВН «Юниор-Лига» участники показали номера, подготовленные дома, – приветствие, разминку и музыкальное задание. На сцену Государственного концертного зала выходили команды из разных районов республики. Возраст участников – от 12 до 17 лет. Репризы были разноплановыми – на темы, интересные современным школьникам. Большинство команд создали совсем недавно. Группе единомышленников из Прохладного под названием «Назад в будущее» меньше месяца. Удача на этот раз улыбнулась команде «Выше плинтуса» из 28-й нальчикской школы. Именно она стала победительницей Фестиваля КВН «Юниор-Лига». Кстати, в будущем его собираются сделать ежегодным.   https://t.me/vestikbr
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