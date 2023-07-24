В Нальчике прошел фестиваль «Кухня дружбы»

10 национально-культурных центров, которые действуют сегодня в республике, развернули здесь свои мини-представительства. Они продемонстрировали не только кухню, но и национальную одежду, промыслы, а также танцы и песни.
В качестве зрителей и главных дегустаторов выступили гости Нальчика, отдыхающие курортной зоны и представители молодежи. Отмечу, что общественная организация «Помоги ближнему» проводит фестиваль на средства, выигранные в конкурсе Фонда президентских грантов и при поддержке регионального министерства по делам национальностей.
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