В Нальчике прошел ежегодный велопробег


В Нальчике прошел ежегодный велопробег , посвященный Дню рождения велосипедного спорта, который отмечают 31 мая. Мероприятие было организовано федерацией велосипедного спорта КБР при поддержке администрации Нальчик. Перед стартом представители Федерации велосипедного спорта Кабардино-Балкарии провели инструктаж. Маршрут проложили по Шогенцукова, Канукоева и Ленина. К слову, саму федерацию создали в прошлом году, так как эту дисциплину в республике активно развивают. Инициативу коллег из Кабардино-Балкарии в честь Дня рождения велоспорта поддержали спортсмены из других регионов. Поездки на велосипеде сегодня уже – обычное явление. Жители республики осознают, что это прекрасный вариант активного отдыха, а также уникальный источник новых впечатлений.

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