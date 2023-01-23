В Нальчике прошел чемпионат СКФО по настольному теннису

За теннисными столами – мастера высокого класса. Их здесь около сотни – со всего Северного Кавказа.
В этом спорте важны и координация движений, и ловкость, и быстрота, говорят спортсмены. Такие качества и приведут к успеху. А победители отправятся на первенство России.
На Северном Кавказе в настольном теннисе в лидерах – Ставрополье, Северная Осетия, Кабардино-Балкария. Здесь и наставники опытные, и условия для занятий и турниров подходящие.
По итогам трехдневных баталий победителями в командном зачете стали: среди мужчин – сборная Дагестана, у женщин – команда Кабардино-Балкарии. Также определили лучших в личных зачетах.
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