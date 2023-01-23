home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике прошел чемпионат СКФО по настольному теннису

В Нальчике прошел чемпионат СКФО по настольному теннису

23.01.2023 | 16:23
За теннисными столами – мастера высокого класса. Их здесь около сотни – со всего Северного Кавказа. В этом спорте важны и координация движений, и ловкость, и быстрота, говорят спортсмены. Такие качества и приведут к успеху. А победители отправятся на первенство России. На Северном Кавказе в настольном теннисе в лидерах – Ставрополье, Северная Осетия, Кабардино-Балкария. Здесь и наставники опытные, и условия для занятий и турниров подходящие. По итогам трехдневных баталий победителями в командном зачете стали: среди мужчин – сборная Дагестана, у женщин – команда Кабардино-Балкарии. Также определили лучших в личных зачетах.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных