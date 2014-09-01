В Нальчике прошел чемпионат СКФО по дзюдо





В Универсальном спортивном комплексе Нальчика завершились первенство северокавказского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В течение двух дней участники окружных соревнований боролись на татами за награды в 14-ти весовых категориях. Отбирались самые лучшие: впереди — чемпионат России, который пройдет в Ижевске в ноябре, и надо хорошо подготовиться к этому важному старту. В отборочном старте участвовали свыше 600 спортсменов из всех регионов СКФО. По регламенту соревнований, призеры турнира получают право участия в финале чемпионата России по дзюдо. В профильной федерации на северокавказских мастеров татами возлагают большие надежды. Конкуренция за лидерство разгорелась нешуточная. Кроме путевки на финал чемпионата страны, победителей ждут соревнования международного уровня. Кабардино-Балкарию на турнире представляли более тридцати спортсменов. Популярность дзюдо в последнее время возросла не только в нашей республике, но и в других регионах Юга России. Турнир – хорошая школа для подрастающих мастеров, говорят в Федерации дзюдо России. Его участники полны решимости стать настоящими мастерами поединков на татами. В отборочном первенстве округа ребята из Кабардино-Балкарии завоевали шесть медалей различного достоинства. Адам Озов и Милана Дзаголова стали обладателями «золота».