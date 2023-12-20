В Нальчике прошел чемпионат по мас-рестлингу

Главная задача – первым вытянуть палку из рук соперника… В Нальчике сегодня прошел первый чемпионат северо-кавказского и южного округов по мас-рестлингу. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из разных регионов.
Участник сборной Кабардино-Балкарии Айдамир Гергов рассказывает о приемах, которыми пользуется во время схваток. Сегодня он уверенно обошел соперников и стал победителем в весе до 80 килограммов. Сила рук, крепость ног, ловкость, хватка – в состязаниях по мас-рестлингу важны все эти качества. Задача одна – первым вытянуть палку из рук соперника. Невероятную силу на первом чемпионате Северо-Кавказского и Южного округов демонстрируют и девушки...
В борьбе за медали сошлись 120 юношей и девушек. В Кабардино-Балкарии это бесконтактное единоборство стремительно набирает популярность. Сегодня в республике действуют больше десятка секций по мас-рестлингу.
На чемпионате разыграли 60 комплектов наград. Победителей определили как в личном, так и в командном зачетах. Третье место заняла сборная Ставропольского края, на втором – спортсмены из Северной Осетии, на высшей ступени пьедестала почета – атлеты из Кабардино-Балкарии.
