В Нальчике прошел чемпионат России по паратхэквондо





В Нальчике прошел чемпионат России по паратхэквондо. В соревнованиях принимали участие более 80 атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата из 25 регионов России.

Бои проходят на электронной системе, то есть очки подсчитываются автоматически. Это тоже служит объективному судейству. Отмечу, что в состязаниях приняли участие и пять спортсменов из Кабардино-Балкарии. Высокий уровень подготовки показали бойцы из Красноярского края, Приморья, Дагестана, Северной Осетии-Алании. А уже сегодня на арене Нальчикского универсального спорткомплекса стартует чемпионат по паратхэквондо Северо-Кавказского округа.