home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике прошел чемпионат Кабардино-Балкарии по автоспорту

В Нальчике прошел чемпионат Кабардино-Балкарии по автоспорту

23.02.2023 | 22:52
Также ко Дню защитника Отечества в Нальчике состоялся чемпионат республики по автоспорту. Участники должны были преодолеть несколько испытаний. Максимально быстро и безошибочно пройти трассу – вот самые главные условия чемпионата. На один день автодромом стала площадь Абхазии. За титул лучшего боролись около двух десятков человек. Большинство учебные курсы проходили в спортивно-техническом центре регионального отделения ДОСААФ. Посвятили турнир Дню защитника Отечества. Приветствуя участников, представители военкомата и общественных организаций в первую очередь говорили о жителях Кабардино-Балкарии, которые сейчас исполняют свой гражданский долг в зоне СВО. Соревновались как в командном, так и личном зачете. Заур Губжоков в турнире участвует не впервые. В автоспорте нальчанин – около 10 лет. В этот раз трассу прошел за одну минуту 26 секунд. При этом мужчина преодолел “парковку”, “змейку”, “кольцо”, “восьмерку”… Дистанцию Заур Губжоков преодолел без ошибок. По итогам турнира гонщик занял первое место. Высшая награда – переходящий Кубок имени первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова – вручили команде спортивно-технического центра республиканского отделения ДОСААФ.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных