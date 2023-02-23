В Нальчике прошел чемпионат Кабардино-Балкарии по автоспорту

Также ко Дню защитника Отечества в Нальчике состоялся чемпионат республики по автоспорту. Участники должны были преодолеть несколько испытаний.
Максимально быстро и безошибочно пройти трассу – вот самые главные условия чемпионата. На один день автодромом стала площадь Абхазии. За титул лучшего боролись около двух десятков человек. Большинство учебные курсы проходили в спортивно-техническом центре регионального отделения ДОСААФ.
Посвятили турнир Дню защитника Отечества. Приветствуя участников, представители военкомата и общественных организаций в первую очередь говорили о жителях Кабардино-Балкарии, которые сейчас исполняют свой гражданский долг в зоне СВО.
Соревновались как в командном, так и личном зачете. Заур Губжоков в турнире участвует не впервые. В автоспорте нальчанин – около 10 лет. В этот раз трассу прошел за одну минуту 26 секунд. При этом мужчина преодолел “парковку”, “змейку”, “кольцо”, “восьмерку”…
Дистанцию Заур Губжоков преодолел без ошибок. По итогам турнира гонщик занял первое место. Высшая награда – переходящий Кубок имени первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова – вручили команде спортивно-технического центра республиканского отделения ДОСААФ.
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