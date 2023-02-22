В Нальчике прошел благотворительный концерт, посвященный 23 февраля

“За Победу! За наших! За правду!”… В Нальчике сегодня прошел праздничный концерт. Посвятили его наступающему Дню защитника Отечества.
“Мы – Армия Народа”… Под эту песню в исполнении народного артиста республики Амура Текуева на сцену ГКЗ выходят юнармейцы. С государственными флагами России и Кабардино-Балкарии.
В зале – представители органов власти, общественники, и конечно же, участники специальной военной операции, которые вернулись домой в отпуск. Вице-премьер Марат Хубиев зачитал обращение Главы КБР Казбека Кокова к жителям с предстоящим праздником – Днем защитника Отечества.
Концерт назвали “За Победу! За наших! За правду!”. Сегодня все поздравления в первую очередь тем, кто защищает Родину. Добровольцы рассказывают, как общаются с военнослужащими в зоне СВО. На сцене – известные артисты и творческие коллективы республики. В программе концерта – патриотические и песни военных лет. Композицию “Встанем” солистки Зухры Габуевой слушали стоя.
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