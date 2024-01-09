В Нальчике прошел благотворительный концерт для детей участников СВО

Праздник устроили в Кабардинском госдрамтеатре. Здесь собрались больше полусотни ребят. Это дети участников специальной военной операции. Перед ними выступили творческие коллективы из разных районов республики.
Артисты пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах… Для зрителей подготовили и различные интеллектуальные конкурсы. Дети с удовольствием общались со сказочными персонажами.
Провели концерт представители регионального отделения Комитета семей воинов Отечества. Это организация, которую создали для поддержки участников СВО, а также родственников военнослужащих.
Помимо праздничного настроения, детям подарили игрушки и сладости.
https://t.me/vestikbr