В Нальчике прошел бизнес-форум “Производительность труда 1.0”

“Как оптимизировать свой бизнес?”… Ответ на этот вопрос искали участники республиканского форума “Производительность труда 1.0”. Встречу организовал региональный Центр поддержки предпринимательства при содействии Минэкономразвития Кабардино-Балкарии.
В качестве спикеров пригласили опытных и успешных руководителей предприятий. Говорили, в частности, о повышении производительности труда на производстве и в продажах, взаимодействии бизнеса и госструктур, об управлении изменениями…
“Производительность труда 1.0” завершила ряд бизнес-форумов, которые организовали в Нальчике. Они были посвящены Всемирной неделе предпринимательства, которая приходится на ноябрь.
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