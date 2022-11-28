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В Нальчике прошел бизнес-форум “Производительность труда 1.0”

В Нальчике прошел бизнес-форум “Производительность труда 1.0”

28.11.2022 | 15:59
“Как оптимизировать свой бизнес?”… Ответ на этот вопрос искали участники республиканского форума “Производительность труда 1.0”. Встречу организовал региональный Центр поддержки предпринимательства при содействии Минэкономразвития Кабардино-Балкарии. В качестве спикеров пригласили опытных и успешных руководителей предприятий. Говорили, в частности, о повышении производительности труда на производстве и в продажах, взаимодействии бизнеса и госструктур, об управлении изменениями… “Производительность труда 1.0” завершила ряд бизнес-форумов, которые организовали в Нальчике. Они были посвящены Всемирной неделе предпринимательства, которая приходится на ноябрь.   https://t.me/vestikbr
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