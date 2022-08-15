В Нальчике прошел августовский форум педагогов

О том, как должна развиваться система образования республики, говорили на Августовском форуме педагогов. Он открылся сегодня в Нальчике в профильном министерстве. В зале – представители муниципалитетов, руководители образовательных учреждений. Учительскому сообществу адресованы слова приветствия и благодарности за достижения в работе. Руководитель Минпросвещения Анзор Езаов рассказал о том, что уже сделано в отрасли и что еще предстоит благодаря реализации нацпроектов. Форум продлится до 23-го августа. В его рамках запланировали дискуссии на двух десятках образовательных площадок. Завершится все традиционным Августовским совещанием.