В Нальчике прошел 81-й открытый городской чемпионат по шахматам

В Нальчике провели открытый городской чемпионат по шахматам – уже 81-й по счету. Состязания организовала профильная региональная федерация.
Длились они четыре дня. Соревновались спортсмены разного уровня подготовки и разного возраста: самому младшему – шесть лет, самому взрослому – 60.
Кстати, участвовали не только знатоки древней игры из столицы республики, но и их коллеги из Баксанского и Чегемского районов.
Каждому давалось 60 минут плюс по 10 секунд на ход. В итоге бронзовым призером стал Астемир Юанов из Шалушки, второе место – у Вячеслава Нартокова из Нальчика. Победу одержал баксанец Алим Дикинов.
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