В Нальчике прошел 2-ой этап конкурса «Лучший преподаватель Детской школы искусств»





В СКГИИ прошел 2-ой этап окружного Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель Детской школы искусств».

Свои мастерство и эрудицию демонстрировали пять участников из Дагестана, Чечни, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Они представили презентации, в которых рассказали о своей работе с учащимися. В числе номинантов и Наталья Хайлова. Она руководит отделением народных инструментов в детской школе искусств Прохладного. В программе конкурса также «открытые уроки» с детьми, круглые столы и дискуссии. Имена победителей 2-го окружного этапа на звание лучшего преподавателя детской школы искусств объявят в конце октября.