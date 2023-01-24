В Нальчике пройдут скачки с участием лошадей Московского центрального ипподрома

Успехи лошади на ипподроме во многом зависят от конюха. Именно этот человек проводит с животными гораздо больше времени, чем жокей или тренер. Салим Борсов постоянно с лошадьми: ухаживает за ними, чистит, задает корм... И даже общается.
Гнедой жеребец Драгон Кид – среди тех, кто показал хороший результат в прошлом сезоне – занял второе место в розыгрыше приза президента России на грозненском ипподроме… Ну а в столице Кабардино-Балкарии в 2022-м провели 10 скаковых дней и 65 скачек. Призовой фонд превысил восемь миллионов рублей.
В этом году работники ожидают больших событий. Дело в том, что в Нальчике будут выступать лошади, которые “прописаны” на Центральном московском ипподроме. В столице страны идет генеральная реконструкция, и скачки решили проводить в Кабардино-Балкарии. Сделать это позволяет материально-техническая база и организационные ресурсы республиканской площадки.
Сейчас в компании “Росипподромы” составляют календарь предстоящих испытаний. А тренировки на скаковой дорожке в Нальчике продолжаются в любую погоду: лошадям застаиваться нельзя.
Открытие скакового сезона для любителей конного спорта всегда является праздником. В этом году новых красок к нему добавят состязания северокавказских скакунов с фаворитами Москвы.
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