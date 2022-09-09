home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею республики

В Нальчике пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею республики

09.09.2022 | 16:36
Во многих скверах и парках столицы республики пройдут концерты. В 19 часов в Зеленом театре сегодня состоится большое праздничное представление, в котором примут участие симфонический оркестр и государственные ансамбли. Гостями вечера станут Доминик Джокер и Мухтар Хардай. 10 сентября в 10 утра на центральной аллее Атажукинского сада откроется промышленная и сельскохозяйственная выставка. В 11 часов на площади Абхазии заработают подворья всех районов республики. Сегодня на площади 400-летия единства с Россией пройдет фестиваль национально-культурных центров. А на площади Согласия состоится маппинг-шоу. В 10 вечера во всех микрорайонах Нальчика одновременно запустят в небо праздничный салют. Ну а воскресенье в полдень на ипподроме запланировали скачки.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных