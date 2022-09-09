В Нальчике пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею республики

Во многих скверах и парках столицы республики пройдут концерты. В 19 часов в Зеленом театре сегодня состоится большое праздничное представление, в котором примут участие симфонический оркестр и государственные ансамбли. Гостями вечера станут Доминик Джокер и Мухтар Хардай. 10 сентября в 10 утра на центральной аллее Атажукинского сада откроется промышленная и сельскохозяйственная выставка. В 11 часов на площади Абхазии заработают подворья всех районов республики. Сегодня на площади 400-летия единства с Россией пройдет фестиваль национально-культурных центров. А на площади Согласия состоится маппинг-шоу. В 10 вечера во всех микрорайонах Нальчика одновременно запустят в небо праздничный салют. Ну а воскресенье в полдень на ипподроме запланировали скачки.