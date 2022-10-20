В Нальчике пройдет ярмарка вакансий

На новой неделе – в следующий вторник – в Нальчике проведут ярмарку вакансий, сообщили в республиканском Центре занятости. Площадкой выбрали Государственный концертный зал.
Здесь расставят стенды с информацией о возможном трудоустройстве. Представители организаций будут готовы побеседовать с соискателями. Также участникам ярмарки расскажут о программах профессионального обучения и переподготовки.
Пригласили эксперта всероссийского движения «Молодые профессионалы». Консультации проведут и специалисты Центра занятости, в частности посоветуют, как наиболее эффективно пользоваться возможностями портала «Работа в России». Ярмарка вакансий, напомню, состоится 25 октября в ГКЗ. Начало в 10 утра.
https://t.me/vestikbr