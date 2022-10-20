home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике пройдет ярмарка вакансий

В Нальчике пройдет ярмарка вакансий

20.10.2022 | 10:46
На новой неделе – в следующий вторник – в Нальчике проведут ярмарку вакансий, сообщили в республиканском Центре занятости. Площадкой выбрали Государственный концертный зал. Здесь расставят стенды с информацией о возможном трудоустройстве. Представители организаций будут готовы побеседовать с соискателями. Также участникам ярмарки расскажут о программах профессионального обучения и переподготовки. Пригласили эксперта всероссийского движения «Молодые профессионалы». Консультации проведут и специалисты Центра занятости, в частности посоветуют, как наиболее эффективно пользоваться возможностями портала «Работа в России». Ярмарка вакансий, напомню, состоится 25 октября в ГКЗ. Начало в 10 утра.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных