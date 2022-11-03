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В Нальчике пройдет “Ночь искусств”

В Нальчике пройдет “Ночь искусств”

03.11.2022 | 22:36
В Музее ИЗО к “Ночи искусств” подготовили насыщенную программу. Педагоги школы им.Жабаги Казаноко проведут здесь мастер-классы по золотному шитью, плетению ардженов и созданию изделий из керамики, а воспитанники выступят с концертом. Также жители и гости региона могут ознакомиться в Музее изобразительных искусств с работами художника Рузаны Дацирхоевой. Национальный музей Кабардино-Балкарии тоже участвует в акции, которую наметили по всей стране четвертого ноября. В этот день здесь можно будет побывать на выставке “Дар сибирской школы ксилографии”, где представлены работы академика Российской академии художеств Германа Паштова и его учеников. “Ночь искусств” предполагает бесплатное посещение всех заявленных творческих встреч.   https://t.me/vestikbr
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