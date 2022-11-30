В Нальчике пройдет научно-практическая конференция ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

Завтра – Всемирный день борьбы со СПИДом. Ему посвятят научно-практическую конференцию, которая пройдет первого декабря в Нальчике.
Состоится она в первой горбольнице. Специалисты Центра «СПИД» расскажут работникам поликлиник о методах выявления этой инфекции, способах лечения и психологической поддержке заболевших.
И завтра же на территории Кабардино-Балкарского госуниверситета можно будет пройти тестирование на вирус иммунодефицита человека. Обследование бесплатное и анонимное. Продлится акция с 12 до 16 часов.
https://t.me/vestikbr