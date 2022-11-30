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В Нальчике пройдет научно-практическая конференция ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

В Нальчике пройдет научно-практическая конференция ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

30.11.2022 | 09:42
Завтра – Всемирный день борьбы со СПИДом. Ему посвятят научно-практическую конференцию, которая пройдет первого декабря в Нальчике. Состоится она в первой горбольнице. Специалисты Центра «СПИД» расскажут работникам поликлиник о методах выявления этой инфекции, способах лечения и психологической поддержке заболевших. И завтра же на территории Кабардино-Балкарского госуниверситета можно будет пройти тестирование на вирус иммунодефицита человека. Обследование бесплатное и анонимное. Продлится акция с 12 до 16 часов.   https://t.me/vestikbr
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