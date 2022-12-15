В Нальчике пройдет конкурс красоты и таланта для девушек в инвалидных колясках “Краса Кавказа”

Сегодня начнут принимать заявки на участие в конкурсе красоты и таланта для девушек в инвалидных колясках “Краса Кавказа”. Такое состязание пройдет на Северном Кавказе впервые, и площадкой выбрали Кабардино-Балкарию.
Организатором стала Ася Шидова – финалистка международного конкурса среди девушек с ограничениями по здоровью “Невская краса”. В прошлом году нальчанка участвовала в этом престижном состязании, а уже в 22-м выступает председателем окружного оргкомитета.
К участию приглашают маломобильных жительниц Северного Кавказа в возрасте от 18 до 49 лет. По условиям конкурсантки должны самостоятельно передвигаться на колясках и обладать четкой речью. Главная идея состязания – улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс “Краса Кавказа” состоится в Нальчике в августе будущего года. Заявку на участие можно подать на сайте проекта, а подробности узнать на странице сообщества во “ВКонтакте”.
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