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В Нальчике пройдет конкурс красоты и таланта для девушек в инвалидных колясках “Краса Кавказа”

В Нальчике пройдет конкурс красоты и таланта для девушек в инвалидных колясках “Краса Кавказа”

15.12.2022 | 16:39
Сегодня начнут принимать заявки на участие в конкурсе красоты и таланта для девушек в инвалидных колясках “Краса Кавказа”. Такое состязание пройдет на Северном Кавказе впервые, и площадкой выбрали Кабардино-Балкарию. Организатором стала Ася Шидова – финалистка международного конкурса среди девушек с ограничениями по здоровью “Невская краса”. В прошлом году нальчанка участвовала в этом престижном состязании, а уже в 22-м выступает председателем окружного оргкомитета. К участию приглашают маломобильных жительниц Северного Кавказа в возрасте от 18 до 49 лет. По условиям конкурсантки должны самостоятельно передвигаться на колясках и обладать четкой речью. Главная идея состязания – улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс “Краса Кавказа” состоится в Нальчике в августе будущего года. Заявку на участие можно подать на сайте проекта, а подробности узнать на странице сообщества во “ВКонтакте”.   https://t.me/vestikbr  
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