В Нальчике пройдет экологическая акция “Елочный круговорот”

Акция «Елочный круговорот» продолжается. Новогодние деревья можно сдать на переработку в Нальчике для последующего использования при благоустройстве города. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Экологическая акция пройдет четвертый год подряд. Ели и сосны будут собирать с 15 по 17 января. Пункты приема расположат у Памятника погибшим комсомольцам, возле Нальчикского ипподрома, на площадях 400-летия и Абхазии.
Материал отвезут в «Горзеленхоз», там из него сделают щепки, а уже в питомнике Минприроды ими подсыплют деревья. В пункты приема, которые будут работать с 10 до 14 часов, может обратиться любой желающий. Только нужно убедиться, что все игрушки и мишура с елок сняты.
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