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В Нальчике проходят соревнования по художественной гимнастике «Сказки гор»

В Нальчике проходят соревнования по художественной гимнастике «Сказки гор»

13.06.2023 | 16:17
Открывают всероссийские соревнования зрелищно: гимнастки с государственными флагами исполняют танец под песню о Родине. Они же выходят с шарами, на которых – названия регионов-участников, а таковых – около трех десятков. Соревнования посвятили Дню России, а проводят их на призы физкультурно-спортивного общества «Локомотив». В самом начале «Сказки гор» были задуманы как открытое первенство Кабардино-Балкарии и со временем превратились в первенство на уровне страны. Больше полутысячи гимнасток соревнуются в разных возрастных категориях. Профессиональный уровень – от перворазрядников до мастеров спорта. Девочки демонстрируют мастерство во владении мячом, обручем, булавами, лентой, скакалкой… Выступают и без предметов. Две команды из города Терека – младшая «Лучики» и старшая «Грация» – уже стали победителями. Турнир проводят для развития и дальнейшей популяризации художественной гимнастики, укрепления спортивных связей, обмена опытом между тренерами, повышения уровня подготовки гимнасток. Соревнования завершатся 15 июня. Победителей определят в групповых и индивидуальных зачетах.   https://t.me/vestikbr  
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