В Нальчике проходят сборы дзюдоистов со всей России

Участники сборов получили в Нальчике уникальную возможность посоревноваться с новыми для себя соперниками из разных регионов страны. Представительницы школы дзюдо Кабардино-Балкарии Дилиана Шадова и Карина Хуранова намерены взять из этих тренировок максимум возможного.
По словам наставников, такие совместные тренировки помогают спортсменам выявить ошибки, чтобы впоследствии работать над их исправлением.
Около 500 дзюдоистов разного возраста участвуют в сборах, причём многие в Кабардино-Балкарии не впервые.
Руководят учебным процессом профессиональные тренеры с многолетним стажем работы.
Дзюдо как вид спорта сегодня очень востребовано. Для взрослых это способ постичь искусство самообороны, а для детей в первую очередь возможность для физического развития.
В организации сборов помогает региональное Министерство спорта. И хотя их продолжительность около недели, опытные наставники говорят, что этого периода – ввиду высокой интенсивности тренировочного процесса, достаточно для набора оптимальной формы и улучшения навыков.
