Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике проходят сборы дзюдоистов со всей России

В Нальчике проходят сборы дзюдоистов со всей России

08.01.2024 | 12:17
Участники сборов получили в Нальчике уникальную возможность посоревноваться с новыми для себя соперниками из разных регионов страны. Представительницы школы дзюдо Кабардино-Балкарии Дилиана Шадова и Карина Хуранова намерены взять из этих тренировок максимум возможного. По словам наставников, такие совместные тренировки помогают спортсменам выявить ошибки, чтобы впоследствии работать над их исправлением. Около 500 дзюдоистов разного возраста участвуют в сборах, причём многие в Кабардино-Балкарии не впервые. Руководят учебным процессом профессиональные тренеры с многолетним стажем работы. Дзюдо как вид спорта сегодня очень востребовано. Для взрослых это способ постичь искусство самообороны, а для детей в первую очередь возможность для физического развития. В организации сборов помогает региональное Министерство спорта. И хотя их продолжительность около недели, опытные наставники говорят, что этого периода – ввиду высокой интенсивности тренировочного процесса, достаточно для набора оптимальной формы и улучшения навыков.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных