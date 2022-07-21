В Нальчике проходят показы ретро-фильмов под открытым небом

Сквер Дружбы в микрорайоне «Искож» в Нальчике стал местом встречи любителей ретрофильмов. Инициатор показов – поклонник старого кино Алексей Белинский.
В коллекции нальчанина – больше полусотни картин. Это настоящие бобины в коробках. Прибыли из разных уголков страны. Со временем состояние пленки неизбежно ухудшается. Сказывается не только естественное старение, но и внешние воздействия – царапины, частицы пыли. Алексей Белинский самостоятельно реставрирует ленту.
Сперва пленку очищают, вырезают куски, испорченные безвозвратно, оставшиеся склеивают. Важно, чтобы и сюжетная линия не особо пострадала. На восстановление одной картины в домашних условиях уходит примерно месяц.
Собирать коллекцию ретро фильмов Алексей Белинский начал два года назад. Считает, что на нем лежит определенная миссия – не дать людям забыть, как выглядит настоящее, “живое”, а не электронное кино. Чтобы найти проекторы, говорит, пришлось поохотиться. Их у него два, оба – 70-х годов. И вот теперь трижды в неделю нальчанин устраивает показы под открытым небом. Идея пришлась местным жителям по нраву.
Посмотреть настоящее кино из прошлого могут все желающие, притом бесплатно. А вскоре, Алексей Белинский планирует переместиться с показами на пешеходную часть ул.Кабардинской.
https://t.me/vestikbr