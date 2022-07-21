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В Нальчике проходят показы ретро-фильмов под открытым небом

В Нальчике проходят показы ретро-фильмов под открытым небом

21.07.2022 | 17:17
Сквер Дружбы в микрорайоне «Искож» в Нальчике стал местом встречи любителей ретрофильмов. Инициатор показов – поклонник старого кино Алексей Белинский. В коллекции нальчанина – больше полусотни картин. Это настоящие бобины в коробках. Прибыли из разных уголков страны. Со временем состояние пленки неизбежно ухудшается. Сказывается не только естественное старение, но и внешние воздействия – царапины, частицы пыли. Алексей Белинский самостоятельно реставрирует ленту. Сперва пленку очищают, вырезают куски, испорченные безвозвратно, оставшиеся склеивают. Важно, чтобы и сюжетная линия не особо пострадала. На восстановление одной картины в домашних условиях уходит примерно месяц. Собирать коллекцию ретро фильмов Алексей Белинский начал два года назад. Считает, что на нем лежит определенная миссия – не дать людям забыть, как выглядит настоящее, “живое”, а не электронное кино. Чтобы найти проекторы, говорит, пришлось поохотиться. Их у него два, оба – 70-х годов. И вот теперь трижды в неделю нальчанин устраивает показы под открытым небом. Идея пришлась местным жителям по нраву. Посмотреть настоящее кино из прошлого могут все желающие, притом бесплатно. А вскоре, Алексей Белинский планирует переместиться с показами на пешеходную часть ул.Кабардинской. https://t.me/vestikbr
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