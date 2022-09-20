В Нальчике проходят курсы повышения квалификации исламоведов

Улучшить коммуникабельность религиозных служителей, помочь им быть готовыми и способными вести диалог и дискуссию - главная цель этих курсов. Программа строится таким образом, чтобы религиозные деятели могли общаться со всеми категориями людей независимо от возраста, пола, социального статуса, с людьми светскими и верующими.
Как отмечают организаторы – республиканское духовное управление мусульман и Северокавказский исламский университет имени Абу Ханифы, – взаимоотношения государства и религиозных объединений развиваются в принципиально новых общественно-политических условиях. Это требует качественной подготовки священнослужителей. Именно на таких курсах они могут получить необходимые правовые знания.
В нынешних реалиях, когда информационный поток огромен, а данные при этом не всегда проверенные, нужно, чтобы имамы хорошо ориентировались и правильно работали со своими прихожанами, отмечают лекторы. Священнослужители должны уметь на высоком профессиональном уровне общаться особенно с молодежью. В том числе противодействовать негативному влиянию социальных сетей.
Лекции также читают психологи, социологи, представители различных министерств и ведомств. Курсы повышения квалификации исламоведов проходят на двух площадках – в отеле “Азимут” и на базе университета имени имама Абу Ханифы. По завершении все участники, а они представляют религиозные общины СКФО, Адыгеи и Краснодарского края, пройдут итоговую аттестацию и получат соответствующие сертификаты.
https://t.me/vestikbr