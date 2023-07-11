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В Нальчике проходят курсы по изучению Корана и основ ислама

В Нальчике проходят курсы по изучению Корана и основ ислама

11.07.2023 | 16:28
Здесь дети и подростки учатся читать Коран, изучают арабский язык и основы ислама. Трехнедельные курсы открыли в Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы. Занятие ведет выпускник этого же учебного заведения Раббани Карамотов. На занятиях ученики знакомятся с хадисами – преданиями о словах и действиях пророка Мухамеда, которые связаны с сегодняшней повседневной жизнью. Они мотивируют вести праведный образ жизни, разъясняют обязанности перед родителями, родственниками и другими людьми… В мусульманской педагогике вопрос, когда начинать знакомить детей с текстом Священной Книги, считается одним из наиболее важных, отмечают в вузе. По словам преподавателей, обычно у четырехлетнего ребенка уже пробуждается интерес к чтению. В этом возрасте его начинают активно учить азбуке, и малыш легко запоминает все, что видит и слышит… Наставники говорят: как только базовые уроки будут завершены, любой из этих слушателей сможет читать основные суры Корана на арабском языке. Часть курсов – спортивно-оздоровительные занятия, а также трехразовое питание. Когда обучение завершится, слушателям выдадут сертификаты. Первая группа завершит занятия через 10 дней. Следующая приступит к обучению 24 июля.   https://t.me/vestikbr
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