В Нальчике проходят курсы по изучению Корана и основ ислама

Здесь дети и подростки учатся читать Коран, изучают арабский язык и основы ислама. Трехнедельные курсы открыли в Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы. Занятие ведет выпускник этого же учебного заведения Раббани Карамотов.
На занятиях ученики знакомятся с хадисами – преданиями о словах и действиях пророка Мухамеда, которые связаны с сегодняшней повседневной жизнью. Они мотивируют вести праведный образ жизни, разъясняют обязанности перед родителями, родственниками и другими людьми…
В мусульманской педагогике вопрос, когда начинать знакомить детей с текстом Священной Книги, считается одним из наиболее важных, отмечают в вузе. По словам преподавателей, обычно у четырехлетнего ребенка уже пробуждается интерес к чтению.
В этом возрасте его начинают активно учить азбуке, и малыш легко запоминает все, что видит и слышит… Наставники говорят: как только базовые уроки будут завершены, любой из этих слушателей сможет читать основные суры Корана на арабском языке.
Часть курсов – спортивно-оздоровительные занятия, а также трехразовое питание. Когда обучение завершится, слушателям выдадут сертификаты.
Первая группа завершит занятия через 10 дней. Следующая приступит к обучению 24 июля.
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