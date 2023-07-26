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В Нальчике проходят курсы имамов

В Нальчике проходят курсы имамов

26.07.2023 | 16:11
На курсы в Нальчике собрались мусульманские деятели из регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Занятия на тему: «Роль религиозных организаций в противодействии деструктивной идеологии в современных условиях» проводят при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, а также Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии. Организовал курсы Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы. Лекторов пригласили из Пятигорского государственного университета. Практически на всех занятиях внимание слушателей акцентируют на работе с молодежью. Поднимают темы: какие методы взаимодействия с ней наиболее эффективны? Как воспрепятствовать распространению деструктивной идеологии среди тех, кто только начинает жить? Имамы включены в процесс, активно впитывают новое, задают вопросы на темы, которые предложены к обсуждению. Курсы повышения квалификации в Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы продлятся вплоть до 27 июля.   https://t.me/vestikbr
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