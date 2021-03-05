В Нальчике проходят Всероссийские соревнования по боксу

В столице Кабардино-Балкарии определяют лучших боксеров страны среди юношей по версии спортивного общества «Динамо».

Всероссийские соревнования собрали больше 130 спортсменов из 13 регионов. Возраст участников – 15-16 лет. Все они – победители отборочных турниров в своих округах. Есть и призеры первенства страны. Кабардино-Балкарии также выставила свою команду. Помимо общества «Динамо», в организации турнира участвовали министерство спорта нашей республики и Федерация бокса России.

«В целом уровень боксеров соответствует тем разрядным требования, по которым они заявлены — первый юношеский разряд», — говорит Владимир Марков технический делегат Федерации бокса РФ.

Всего на ринге пройдут больше полусотни поединков. Завтра — финальные встречи, где и определят победителей во всех десяти весовых категориях. Лидеры станут участниками юношеского чемпионата России, который состоится в мае в Анапе.