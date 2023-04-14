В Нальчике проходит ярмарка вакансий

Это региональный этап первой всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». Представили здесь сегодня больше полутора тысяч возможностей трудоустроиться.
Медсестра, медрегистратор, врач общей практики, онколог, терапевт - и это только вакансии от медицинских организаций! Выбор разнообразный: предлагают устроиться трактористом, агрономом, зоотехником. Требуются также учителя, водители, токари, экономисты... Приглашают в том числе выпускников колледжей и вузов. Кстати, можно попасть на телевидение: свои вакансии представила и ГТРК "Кабардино-Балкария".
В рамках Всероссийской ярмарки вакансий в Нальчике работают несколько площадок. Основная в ГКЗ. Другие расположены в КБГУ и в Центре опережающей профподготовки.
https://t.me/vestikbr